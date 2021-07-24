فوز مصر وخسارة البحرين في منافسات كرة اليد الأولمبية

المصدر: د ب أ



استهل المنتخب المصري مشواره بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو ، بفوز مثير على نظيره البرتغالي 37 /31 اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15 /15 لكن الفراعنة فرضوا سيطرتهم بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني ليحققوا الفوز في النهاية بفارق ستة أهداف.

وضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا على نظيره البحريني وتغلب عليه 32 / 31.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متفوقا 18 / 16 لكن المنتخب السويدي رفض الاستسلام

وتقدم خلال الشوط الثاني 16 / 13 لينهي المباراة فائزا 32 / 31 ويحرز أول نقطتين في المجموعة الثانية.

واقتنص المنتخب الإسباني فوزا مثيرا من نظيره الألماني 28 /27 ضمن المجموعة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا 13 /12 لكن الفريق الإسباني فرض سيطرته على الشوط الثاني وخرج فائزا في النهاية بفارق هدف واحد.

وافتتح المنتخب النرويجي منافسات كرة اليد بالأولمبياد في وقت سابق اليوم بالفوز على نظيره البرازيلي 27 / 24 في المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز فرنسا على الأرجنتين 33 / 27 .

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول للمباراة متفوقا 13 / 12 لكن المنتخب النرويجي قلب الموازين لصالحه بالتفوق في الشوط الثاني 15 / 11 لينهي المباراة فائزا 27 / 24 ويحصد أول نقطتين في المجموعة الأولى.

كذلك حصد المنتخب الفرنسي، الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، أول نقطتين له بالفوز على نظيره الأرجنتيني 33 / 27، وقد تفوق الفريق الفرنسي 12 / 10 و21 / 17 في شوطي المباراة.

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