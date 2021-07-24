السويد ترافق أستراليا لدور الثمانية في منافسات الكرة النسائية الأولمبية

المصدر: د ب أ

تأهل منتخبا السويد وأستراليا إلى دور الثمانية لمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وفاز المنتخب السويدي على نظيره الأسترالي 4 /2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وسجلت فريدولينا رولفو الهدفين الأول والثالث للسويد في الدقيقتين 20 و63 وتكفلت لينا هورتيج وستينا بلاكستينيوس بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 52 و81.

وأحرزت سامانتا كير هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 36 و48.

وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السابعة بست نقاط ليصعد لدور الثمانية رفقة أستراليا التي تمتلك ثلاث نقاط في المركز الثاني.

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