تقديم موعد سباقات تجديف في طوكيو بسبب الأحوال الجوية

المصدر: رويترز

أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للتجديف اليوم الجمعة إنه تقرر إقامة بعض سباقات التجديف في أولمبياد طوكيو الصيفي غدا الأحد بدلا من موعدها الأصلي الاثنين المقبل تخوفا من أحوال جوية سيئة.

وقالت اللجنة في بيان "التوقعات تشير إلى أحوال جوية سيئة تهب خلالها رياح وعواصف قوية يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021 وهو ما قد يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص خلال السباقات".

وبناء على ذلك تقرر إقامة بعض الأدوار التأهيلية لمنافسات الرجال والسيدات غدا السبت بدلا من يوم الأحد تمشيا مع التعديلات الجديدة.

وكانت الرياح القوية تسببت أيضا في بعض الفوضى في برنامج سباقات التجديف في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي قبل خمسة أعوام أيضا بينما أثنى المتنافسون بصفة عامة على مسار السباقات في طوكيو اليوم الجمعة.

وتستمر منافسات التجديف الأولمبية غدا السبت.

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