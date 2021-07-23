حذف المباراة الافتتاحية للاعبة التنس أوساكا من جدول مباريات السبت

المصدر: د ب أ

تقرر حذف مباراة اليابانية ناومي أوساكا في الدور الأول بمنافسات التنس بالأولمبياد من جدول مباريات غدا السبت قبل أقل من 24 ساعة من موعدها المقرر.

وتعود أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربعة (جراند سلام)، للمنافسات بعد أن حصلت على فترة راحة لثمانية أسابيع لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، حيث انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس كما غابت عن بطولة ويمبلدون.

كانت أوساكا بصدد مواجهة الصينية تشينج سيساي في أول مباراة تقام على ملعب التنس الرئيسي "أرياكي" وولكن بعد إعادة الجدول الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الجمعة تم استبدال المباراة بأخرى تجمع بين المصنفة السادسة البولندية إيجا شفيونتيك والألمانية منى بارثل.

وقال المنظمون لوكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" إن هذا التغيير طلبته منهم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، مما أثار تكهنات بأن أوساكا ستشارك في الحفل الافتتاحي اليوم الجمعة.

وتعد اللاعبة اليابانية /23 عاما/ ، المولودة في أوساكا ولكنها نشأت في أمريكا، أحد أبرز نجوم الرياضة في اليابان وهي أمل بلادها في الحصول على ميدالية.

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