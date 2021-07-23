سان تحطم الرقم القياسي الأولمبي في القوس والسهم للسيدات

المصدر: رويترز

حصدت سيدات كوريا الجنوبية المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات القوس والسهم، اليوم الجمعة، وكسرت واحدة منهن الرقم الأولمبي الصامد منذ 25 عاما حيث يسعى الفريق لتعزيز سجله الذهبي.

ويشارك 64 رجلا و64 سيدة في التصفيات، ويتم التصنيف وفقا لعدد نقاط كل متسابقة إذ يبلغ الحد الأقصى 720 نقطة وهو ما يحدد منافستها في أدوار خروج المغلوب.

وتصدرت آن سان القائمة بعدما حققت المتسابقة البالغ عمرها 20 عاما 680 نقطة، لتكسر الرقم الأولمبي الذي تحقق في أولمبياد أتلانتا 1996.

وأبلغت آن الصحفيين بعد التصفيات "قدمت أفضل ما لدي وهذا أدى إلى نتيجة جيدة. أنا سعيدة للغاية".

وتحمل سيدات كوريا جميع الأرقام الأولمبية وحصدن ذهبية الفرق في جميع النسخ منذ إدخال منافسات القوس والسهم في 1988.

ولو فاز فريق السيدات بالذهبية التاسعة في طوكيو سيكون أطول سجل بين جميع الرياضات في الأولمبياد.

وتفرض الأجواء الحارة تحديات على العديد من المتسابقين في اليوم الأول بالمنافسات الأولمبية.

وتعافى متسابق روسي من إغماء في طوكيو خلال التصفيات.

ويصنف اثنان من كوريا الجنوبية، كيم جي ديوك وأوه جين هايك، ضمن أفضل ثلاثة في الدور التأهيلي بمسابقة الفردي للرجال مساء اليوم.

واحتل الأمريكي المخضرم برادي إليسون، المصنف الأول عالميا، المركز الثاني في التصفيات، وقال إنه يتطلع لانتزاع أول ميدالية ذهبية له من منافسيه من كوريا الجنوبية.

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