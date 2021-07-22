السعودية تسقط في فخ الخسارة أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام منتخب ساحل العاج 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وتقدم منتخب ساحل العاج بهدف سجله عبد الإله العمري، لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39، وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 44، قبل أن يسجل فرانك كيسي الهدف الثاني لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل أبو بكر دومبيا لاعب منتخب ساحل العاج على البطاقة الحمراء.

وحصد منتخب ساحل العاج أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب السعودي بلا رصيد.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره الألماني في ذات المجموعة.

ويلتقي المنتخب السعودية في الجولة المقبلة مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي منتخب ساحل العاج مع نظيره البرازيلي في ذات اليوم.

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