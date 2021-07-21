تراجع في أعداد الحاضرين من الشخصيات الهامة في افتتاح أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، إن عددا قليلا من الشخصيات البارزة سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو والمقرر بعد غد الجمعة، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كبار المسؤولين والقادة من 15 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تستضيف بلاده دورة 2024 في العاصمة باريس.

وستتواجد جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، في طوكيو، لكن هناك تراجعا كبيرا في عدد الشخصيات الحاضرة في حفل الافتتاح عن ما كان عليه الأمر في افتتاح نسخة عام 2016 في ريو دي جانيرو.



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