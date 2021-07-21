افتتاح أولمبياد طوكيو بمباراة "سوفتبول" بين اليابان وأستراليا

المصدر: د ب أ

بدأت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مبكرا اليوم الأربعاء بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بفوز اليابان 8 - 1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للبطولة النسائية للكرة اللينة (سوفتبول).

وبدأت المباراة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0001 بتوقيت جرينتش) في فوكوشيما، وهي المدينة التي تضررت بشدة جراء الانصهار الناتج عن تسونامي في محطة الطاقة النووية في عام 2011.

ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات للكرة اللينة وست مباريات كرة قدم للسيدات اليوم الأربعاء، قبل يومين من مراسم افتتاح دورة ألعاب طوكيو يوم الجمعة.

وفازت اليابان بآخر بطولة أولمبية للكرة اللينة في عام 2008. تم إسقاط هذه الرياضة في دورتي ألعاب 2012 و 2016 ولن تظهر أيضا في عام 2024.

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