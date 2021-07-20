خدمة طعام خاصة لرياضيي كوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أكد تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن رياضيي كوريا الجنوبية سيحصلون على خدمات طعام خاصة في أولمبياد طوكيو بسبب الخوف من التلوث.

وذكر تقرير لوكالة أنباء "يونهاب" أن اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية أقامت مطبخا مؤقتا في ثلاث حاويات في موقف سيارات بالفندق الذي يبعد 20 دقيقة من القرية الأولمبية.

ويقوم 14 طاهيا بإعداد ثلاث وجبات مغلفة في اليوم لكل عضو بالفريق، ويتم توصيل أكثر من 400 صندوقا كل يوم للرياضيين والمسؤولين.

وذكرت "يونهاب" أن القرارالمتعلق بصنع وجبات البعثة الكورية الجنوبية بشكل خاص جاء من مخاوف الطعام من فوكوشيما، المنطقة اليابانية التي تعرضت لمستويات عالية من الإشعاع الناجم عن موجات مد /تسونامي/ أدت لانصهار في محطة للطاقة النووية في مارس 2011.

ومن المقرر أن يقضي فريق الطهي دورة الألعاب الأولمبية بأكملها في الفندق ولكن سيتم إيقاف العملية إذا أصيب اي شخص بفيروس كورونا، وذلك وفقا للتصريحات التي نقلتها يونهاب عن جيونج نيون جو، رئيس العمليات في مركز التدريب الوطني.

وذكر التقرير أن رياضيي كوريا الجنوبية يتلقون وجبات محلية في الأولمبياد منذ أولمبياد بكين 2008.



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