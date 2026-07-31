منتخب الشراع يستعد لـ «الآسياد» بمعسكر في الدنمارك



يبدأ منتخب الإمارات الوطني للشراع الحديث معسكراً إعدادياً في الدنمارك اعتباراً من غدٍ، السبت، ويستمر حتى 11 أغسطس المقبل، في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في اليابان في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.



وكانت بعثة منتخب الشراع الحديث قد وصلت إلى الدنمارك، اليوم الجمعة، تمهيداً للدخول في معسكر إعدادي ضمن برنامج التحضيرات لـ «الآسياد»، حيث تقام المنافسات في محافظتي آيتشي وناغويا باليابان.



وتضم قائمة المنتخب الوطني في المعسكر كلاً من عبدالله الزبيدي واليازية الحمادي ضمن فئة «إلكا 4»، وضحى البشر في فئة «إلكا 6»، وسلطان العويس في «إلكا 7»، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الكابتن زهير اللباط.



وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر الدنمارك يمثل محطة مهمة ضمن خطة إعداد المنتخب، لما يوفره من فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات في بيئة تنافسية مميزة، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات وتهيئتهم بالشكل الأمثل للمشاركة الآسيوية.



من جهته، قال زهير اللباط، المدير الفني، إن المنتخب الوطني يواصل تنفيذ برنامجه الإعدادي وفق خطة متكاملة تشمل معسكرات داخلية وخارجية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، من أجل تحقيق مشاركة مشرفة، وتمثيل رياضة الشراع الإماراتية بالصورة التي تليق بمكانتها في «الآسياد» باليابان.