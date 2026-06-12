اقتصاد K يبتلع المونديال.. حين تتحول كرة القدم إلى منتج فاخر للأغنياء فقط

تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولات غير مسبوقة تجعلها، بحسب محللين اقتصاديين، "الأكثر جنوناً في تاريخ البطولة"، ليس فقط بسبب توسعها أو تنظيمها عبر ثلاث دول، بل بسبب تداخل السياسة العالمية مع الاقتصاد الرياضي على نطاق واسع، وتحوّلها إلى مختبر ضخم لنموذج تسعير جديد قد يعيد تشكيل صناعة الرياضة عالمياً.

بطولة في قلب توترات سياسية عالمية

نادراً ما تكون بطولات كأس العالم بعيدة عن السياسة، لكن النسخة الحالية تدخل منطقة غير مسبوقة من التعقيد الجيوسياسي، فالدولة المستضيفة الرئيسية تعيش توتراً مع أحد المنتخبات المشاركة.

إلى جانب ذلك، تأتي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ظل توترات اقتصادية، حيث تخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة لإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) خلال فترة البطولة الممتدة بين حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي والنهائي في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.

كما يلعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوراً بارزاً في متابعة تفاصيل البطولة، مع تركيز على الرعاة والبعد السياسي للحدث، إضافة إلى ربطه بين البطولة ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

توترات دولية تلقي بظلالها على الحدث

تزامنت مع تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الدعوة لوقف التصعيد، قبل أن تتغير مواقفه سريعاً بين تهديدات بعمليات عسكرية وإشارات إلى احتمال التوصل لاتفاق.

هذه التطورات دفعت محللين إلى التحذير من أن البطولة قد تتأثر مباشرة بأسعار الطاقة والأسواق العالمية، خصوصاً في حال استمرار التوترات الجيوسياسية خلال فترة المنافسات.

الفيفا في قلب المعادلة

يرى محللون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بقيادة جياني إنفانتينو يحاول توظيف الحدث لتعزيز دور كرة القدم كأداة "للتهدئة السياسية"، حيث سبق أن دعا إلى هدَن خلال البطولات الكبرى.

كما حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "جائزة السلام" من الفيفا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة.

ضغط غير مسبوق على الجماهير

تواجه الجماهير ارتفاعات قياسية في أسعار التذاكر والخدمات المرتبطة بالبطولة، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار التذاكر لمباريات القمة قد تتجاوز آلاف الدولارات، بينما قد تصل تذاكر المباراة الواحدة في بعض المباريات الجماهيرية إلى نحو 1000 دولار، في حين تتجاوز تذاكر النهائي حاجز الأرقام الخماسية.

كما شهدت أسعار النقل داخل المدن المستضيفة ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع سعر تذكرة قطار نيوجيرسي من 12.90 دولاراً إلى نحو 100 دولار خلال فترة البطولة، قبل أن يتم تعديل بعض الأسعار إلى حوالي 98 دولاراً.

وفي بوسطن تصل تكلفة النقل إلى نحو 80 دولاراً، بينما قد تصل رسوم مواقف السيارات في بعض المدن إلى 175 وحتى 225 دولاراً.

أكبر بطولة في التاريخ من حيث الحجم والنطاق

ستكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، مع توسع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقاً، وإقامة مباريات في مساحات جغرافية هائلة تمتد من كندا إلى المكسيك.

ويتوقع أن تحقق البطولة أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية عالمياً على الإطلاق، كما أن فرق البطولة ستقطع مسافات ضخمة بين المدن المستضيفة قد تعادل محيط الكرة الأرضية.

نموذج اقتصادي جديد.. "كرة القدم الأمريكية" في كأس العالم

تعتمد هذه النسخة على نموذج مختلف كلياً عن البطولات السابقة، إذ تُقام المباريات في ملاعب كرة القدم الأمريكية (NFL)، مع تطبيق نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الطلب، وهو ما يُستخدم عادة في دوري الـNFL والحفلات الكبرى.

هذا النموذج يهدف إلى تعظيم الإيرادات بدلاً من التركيز على بيع جميع المقاعد بأسعار ثابتة، حيث ترتفع الأسعار تدريجياً مع زيادة الطلب.

وبحسب خبراء اقتصاد رياضي، فإن هذا التحول يعكس انتقال كرة القدم إلى نموذج "الربح أولاً"، المشابه للنموذج الأمريكي في الرياضات الاحترافية.

قفزة هائلة في الإيرادات المتوقعة

تشير تقديرات أولية إلى أن إيرادات التذاكر والضيافة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، مقارنة بـ929 مليون دولار في كأس العالم 2022 في قطر.

لكن بعض الخبراء، مثل أستاذ الاقتصاد الرياضي في جامعة نوتردام، يرجحون أن تصل الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات دولار، بزيادة قد تصل إلى سبعة أضعاف.

المدن المستضيفة خارج دائرة الأرباح

رغم ضخامة الإيرادات، فإن المدن المستضيفة لن تحصل على حصة مباشرة كبيرة منها، إذ تعتمد على عقود إيجار ثابتة للملاعب، بينما تتحمل تكاليف الأمن والبنية التحتية والنقل.

وقد لجأت بعض المدن إلى رفع أسعار النقل ومواقف السيارات لتعويض جزء من هذه التكاليف، ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والسلطات التنظيمية.

نظام إعادة بيع التذاكر والجدل حوله

أدخلت الفيفا نظاماً لإعادة بيع التذاكر عبر منصتها الرسمية، مع السماح بهوامش سعرية غير محدودة، على أن تحصل الفيفا على عمولة تبلغ 15% من كل عملية بيع.

كما تم دمج تقنيات رقمية قائمة على البلوك تشين لبيع التذاكر، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الثانوية، لكنها أثارت جدلاً حول ما إذا كانت تساهم في رفع الأسعار بدلاً من ضبطها.

اقتصاد "K" داخل المدرجات

يرى اقتصاديون أن البطولة تعكس ما يُعرف بـ"اقتصاد K" في الولايات المتحدة، حيث تستفيد شريحة صغيرة من ذوي الدخل المرتفع بشكل كبير، بينما تتراجع قدرة الطبقات الأخرى على المشاركة في الفعاليات الكبرى.

ويشير هذا النموذج إلى أن الحدث يتحول تدريجياً إلى تجربة نخبوية بدل أن يكون احتفالاً جماهيرياً واسعاً كما في النسخ السابقة.

ما هو اقتصاد "K"؟

يُستخدم مصطلح "اقتصاد K" (K-shaped economy) لوصف حالة من التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، حيث لا تستفيد جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي بنفس الدرجة، بل تنقسم إلى مسارين متباينين يشبهان شكل حرف K.

في هذا النموذج، تشهد الفئات الأعلى دخلاً والأكثر ثراءً تحسناً واضحاً في أوضاعها الاقتصادية، مدعومة بارتفاع الاستثمارات والأسهم والأصول المالية، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من التحولات التكنولوجية وفرص العمل ذات الدخل المرتفع.

في المقابل، تواجه الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل تراجعاً في مستويات المعيشة، مع ضعف في فرص العمل، وضغط متزايد على الدخل، وتأخر في التعافي من الأزمات الاقتصادية، ما يؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي.

ظهر هذا المفهوم بشكل بارز في التحليلات الاقتصادية بعد الأزمات العالمية الأخيرة، حيث أصبح يعكس تزايد عدم المساواة داخل الاقتصادات الحديثة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُستخدم المصطلح اليوم في سياقات متعددة، منها تحليل أسواق العمل والاستهلاك وحتى الأحداث الكبرى مثل كأس العالم، لتفسير كيف يمكن أن تستفيد فئات محددة من ارتفاع الأسعار، بينما تُقصى فئات أخرى من المشاركة بسبب الكلفة المرتفعة.

مخاوف من فقدان الأجواء الجماهيرية

يحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الحضور الجماهيري في بعض المباريات، ما قد يؤثر على أجواء البطولة التقليدية.

كما تواجه الفيفا انتقادات متزايدة من جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سياسات التسعير وإدارة السوق الثانوية.

بين السياسة المتوترة، والتحولات الاقتصادية العميقة، ونموذج التسعير غير المسبوق، تبدو كأس العالم المقبلة أكثر من مجرد بطولة رياضية.

فهي، وفق محللين، تجربة اقتصادية عالمية ضخمة قد تعيد تعريف العلاقة بين الرياضة والاقتصاد، وتطرح سؤالاً أساسياً: هل تبقى كرة القدم لعبة الجماهير، أم تتحول إلى منتج فاخر موجّه للنخبة؟