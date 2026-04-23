4 ملايين تذكرة في الطرح الأول.. بداية قوية لأولمبياد 2028

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، اليوم الخميس، أنهم باعوا أكثر من أربعة ملايين تذكرة في الطرح الأول هذا الشهر، وهو مؤشر مبكر على الطلب القوي على الألعاب الصيفية قبل أكثر من عامين من حفل الافتتاح.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن التسجيل للمرحلة الثانية قد بدأ عبر الموقع الخاص بحجز التذاكر، على أن تبدأ المبيعات في أغسطس/آب 2026، حيث ستتوفر تذاكر جديدة لجميع الرياضات الأولمبية وبأسعار متنوعة.

وقال رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، في بيان: «كان الإقبال على عملية بيع التذاكر تاريخيًا».

وأفادت اللجنة أن 95% من التذاكر التي يقل سعرها عن 100 دولار تم بيعها خلال مرحلة البيع المسبق للمقيمين في لوس أنجلوس وأوكلاهوما سيتي، كما تم شراء نحو 500 ألف تذكرة بسعر 28 دولارًا من قبل مشترين محليين.

في المقابل، اشتكى بعض السكان من ارتفاع الأسعار والرسوم ومحدودية توافر التذاكر خلال مرحلة البيع المسبق.

الطلب العالمي

أكد المنظمون أن التذاكر بيعت في 85 دولة، وفي جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وكانت بريطانيا وكندا والمكسيك واليابان من أبرز الأسواق الدولية.

وأضافت اللجنة أن تذاكر منافسات السيدات بيعت بمعدل أعلى من منافسات الرجال في الطرح الأول، فيما كانت رياضة الجمباز الفني الأسرع مبيعًا، كما نفدت جميع تذاكر مباريات كرة القدم التي طُرحت في سبعة ملاعب بمختلف أنحاء البلاد.

كما أشارت إلى نفاد تذاكر الرياضات المضافة حديثًا إلى البرنامج الأولمبي، مثل كرة القدم الأمريكية، واللاكروس، والكرة اللينة، والاسكواش.

ويمكن للجماهير التسجيل في الطرح المقبل حتى 22 يوليو/تموز، حيث سيتم إخطار المختارين عبر البريد الإلكتروني، مع إمكانية شراء ما يصل إلى 12 تذكرة للمنافسات الأولمبية، بالإضافة إلى 12 تذكرة لمباريات كرة القدم التي لا تُحتسب ضمن الحد الأقصى.

وستصبح لوس أنجلوس ثالث مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، بعد استضافتها نسختي 1932 و1984، كما ستستضيف دورة الألعاب البارالمبية للمرة الأولى.