تذاكر أولمبياد لوس أنجلوس تبدأ من 28 دولارًا

قال المنظمون، يوم الاثنين، إن مبيعات تذاكر دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 للجمهور العام ستبدأ في التاسع من أبريل، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المنظمة عن منصات إعادة البيع المعتمدة، التي ستبدأ العمل في عام 2027، بهدف طمأنة الجماهير بشأن أمان وصلاحية التذاكر.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البيع المسبق لسكان المناطق المؤهلة في لوس أنجلوس وأوكلاهوما سيتي سيبدأ في الثاني من أبريل، مع إرسال رسائل الإخطار عبر البريد الإلكتروني للمشترين الذين جرى اختيارهم خلال الفترة من 31 مارس إلى الرابع من أبريل.

وفي السابع من أبريل، سيتم إخطار باقي المسجلين بما إذا كانوا قد حصلوا على فرصة الشراء ضمن أول جولة مبيعات عامة، المعروفة باسم «دروب ون».

وقال رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028: «يمثل هذا الأسبوع أول فرصة للجماهير لحجز مقاعدها في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028».

وسيشتمل برنامج التذاكر على مليون تذكرة بسعر 28 دولارًا كحد أدنى، بينما سيبلغ سعر نحو خمسة بالمئة من التذاكر أكثر من ألف دولار. وفي المقابل، ستكون أكثر من 75 بالمئة من التذاكر، بما في ذلك النهائيات، بأقل من 400 دولار، ونحو 50 بالمئة منها بأقل من 200 دولار.

وقالت أليسون كاتز-مايفيلد، نائبة الرئيس الأولى لإيرادات تنظيم وتسليم الأولمبياد: «أسعار التذاكر مماثلة، وفي كثير من الحالات أقل بكثير، مقارنةً بالأحداث الرياضية الاحترافية والفعاليات الترفيهية الكبرى في الولايات المتحدة».

برنامج إعادة البيع

أعلنت اللجنة المنظمة أن برنامج إعادة البيع المعتمد متعدد المنصات سيبدأ في عام 2027، حيث ستعمل شركتا «إيه.إكس.إس» و«إيفنتيم» كسوق ثانوي رسمي للتذاكر، إلى جانب اعتماد «تيكيت ماستر» و«سبورتس إليستريتد تيكيتس» كمنصات لإعادة البيع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لطرح التذاكر، مع تحذير الجماهير من شراء التذاكر عبر منصات غير معتمدة قبل إطلاق البرنامج الرسمي.

وأكدت اللجنة أن التذاكر الأساسية ستُباع حصريًا عبر مزودي الخدمات الرسميين «إيه.إكس.إس» و«إيفنتيم»، مشيرة إلى أن أي تذاكر تُعرض لإعادة البيع قبل عام 2027 لا تُعد معتمدة.

وقال هوفر: «رغم أن منصات إعادة البيع لن تُطلق قبل 2027، فإن توفير خيارات متعددة يضمن للجماهير الوصول إلى تذاكر موثوقة».

البيع المسبق المحلي

سيتم إدخال الجماهير التي سجلت في سحب التذاكر، والتي تقع عناوين الفوترة الخاصة بها ضمن المناطق المؤهلة، تلقائيًا في البيع المسبق المحلي.

وسيحصل المختارون على نوافذ شراء مدتها 48 ساعة، تمتد من الثاني وحتى السادس من أبريل، على أن يتم استخدام وسيلة دفع مرتبطة بعنوان فوترة ضمن منطقة مؤهلة لإتمام العملية.

وفي كل من البيع المسبق و«دروب ون»، سيكون أمام المشترين 48 ساعة لإتمام عمليات الشراء، بينما يجب إنهاء الدفع لأي تذاكر داخل سلة التسوق خلال 30 دقيقة. ويمكن إجراء عدة عمليات شراء حتى بلوغ الحد الأقصى المسموح به.

وأشارت اللجنة إلى أن التذاكر ستشمل جميع الرياضات الأولمبية، إضافة إلى حفل الافتتاح في ملعب «سوفي» بإنجلوود، وحفل الختام في استاد «لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم».

وسيُسمح بشراء ما يصل إلى 12 تذكرة لمنافسات الألعاب الأولمبية، إضافة إلى 12 تذكرة لمنافسات كرة القدم، التي لا تُحتسب ضمن الحد الأقصى العام. كما يُسمح بشراء أربع تذاكر لكل من حفلي الافتتاح والختام، وتُحتسب ضمن الحد الإجمالي.

وأضافت اللجنة أن المسجلين الذين لم يحصلوا على فرصة في هذه المرحلة سيتم إدخالهم تلقائيًا في سحوبات لاحقة، على أن تُطرح تذاكر الألعاب البارالمبية للبيع في عام 2027.

كما من المتوقع طرح باقات الضيافة الشاملة عبر المزود الرسمي «أون لوكيشن» خلال شهر أبريل، فيما ستكون «فيزا» وسيلة الدفع الرسمية لشراء التذاكر.