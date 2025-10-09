فوز سوريا ولبنان في تصفيات كأس آسيا واليمن يعود بانتصار ثمين من بروناي



حقق منتخب سوريا فوزاً كبيراً 5 ـ 1 على ميانمار في المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم 2027، بينما عاد اليمن بفوز ثمين من بروناي وانتصر لبنان على بوتان في المجموعة الثانية الخميس.



ورفعت سوريا رصيدها إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات، لتتقدم بفارق ثلاث نقاط على ميانمار التي تحتل المركز الثاني.



ولدى كل من أفغانستان وباكستان نقطة واحدة. وسجل عمر خريبين ثلاثية من الأهداف وأكمل محمد الصلخدي ومحمد الحلاق أهداف سوريا في المباراة التي أقيمت في الأحساء بالسعودية. وجاء هدف ميانمار من ركلة جزاء سجلها ناندا كياو.



وسجل لبنان هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2 ـ 0 على بوتان في الدوحة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة. ومنح وليد شور التقدم للبنان في الدقيقة 63، قبل أن يضمن جهاد أيوب الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع. وأكملت بوتان، صاحبة المركز الأخير بنقطة واحدة، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أورجين تشيرينج في الدقيقة 76.



وسجل عبد الواسع المطري وناصر الغواشي في الشوط الأول ليقودا اليمن للفوز 2 - 0 في بروناي. ويحتل اليمن المركز الثاني وله خمس نقاط، بينما تمتلك بروناي ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل إلى النهائيات متصدر كل مجموعة من المجموعات الست، لينضم إلى 18 منتخباً حجزت أماكنها مسبقاً في البطولة بعد التقدم من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.