رفع عدد الطائرات إلى 12.. اتحاد الكرة يتكفل بتذاكر جماهير الإمارات في نهائي «خليجي 27»

رفع اتحاد الإمارات لكرة القدم عدد الطائرات الخاصة المخصصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى مدينة جدة من 6 إلى 12 طائرة، بعد نفاد المقاعد المخصصة للرحلات الأولى خلال دقائق من فتح التسجيل، في ظل الإقبال الكبير على حضور نهائي «خليجي 27» ومؤازرة منتخبنا الوطني أمام السعودية.

وفي خطوة لدعم الحضور الجماهيري، أعلن اتحاد الكرة تكفله بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل وآلية استلام التذاكر عبر حساب الجماهير الرسمي على منصة «إكس» @UAEFNTF

آلية توزيع التذاكر

وأوضح اتحاد الكرة في حسابه على منصة " إكس" أن آلية توزيع تذاكر نهائي كأس الخليج بالنسبة للجماهير الموجودة في جدة سيتم تسليم التذاكر في الفندق يوم الاثنين، فيما يتعين على الجماهير التي ستصل إلى جدة على نفقتها الخاصة يوم المباراة التواصل عبر الإيميل وإرفاق المستندات المطلوبة، فيما أكد الاتحاد توفير تذاكر لجميع المشجعين المسافرين على متن الطائرات المجانية.

وحظي قرار اتحاد الكرة بترحيب واسع من الجماهير الإماراتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أشادت بالمبادرة واعتبرتها خطوة تعكس أهمية الحضور الجماهيري في دعم منتخبنا الوطني خلال النهائي. وتفاعل مشجعون مع الإعلان، معربين عن حماسهم للسفر إلى جدة ومؤازرة «الأبيض» من المدرجات، ويأتي هذا التفاعل وسط حالة من الحماس للنهائي المرتقب، ورغبة كبيرة في حضور المباراة ومساندة الأبيض الإماراتي.

وتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية في «خليجي 27» بعد فوزه على نظيره العماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وضرب «الأبيض» بذلك موعداً مع المنتخب السعودي في النهائي، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل في جدة، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب السعودي حجز مقعده في النهائي بعد تغلبه على منتخب قطر بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.