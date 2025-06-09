الفرنسي أوجييه بطل رالي ساردينيا الدولي للراليات

أحرز سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه المركز الأول في رالي ساردينيا الدولي، الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات من أصل 14. وأنهى أوجييه، بطل العالم 8 مرات، 16 مرحلة خاصة تألف منها الرالي الإيطالي، بوقت إجمالي 3:34:24.5 ساعات، متقدماً بفارق 7.9 ثوانٍ عن سائق هيونداي الإستوني أوت تاناك، و50.5 ثانية عن زميله الفنلندي كالي روفانبيرا، في سيناريو مشابه للجولة الماضية في رالي البرتغال.

وأكمل سائقا تويوتا الويلزي إلفين إيفانز، متصدر ترتيب السائقين، والياباني تاكاموتا كاتسوكا المراكز الخمسة الأولى.

وهو الفوز الثالث لأوجييه «41 عاماً» هذا العام في 4 راليات بعد مونتي كارلو والبرتغال، كما حلّ ثانياً في رالي جزر الكناري، والـ 64 في مسيرته، علماً أنه يشارك هذا العام أيضاً ببرنامج جزئي، والسادس لفريقه تويوتا في عدد الجولات ذاته.

كما عزز أوجييه رقمه القياسي في عدد الانتصارات في رالي ساردينيا رافعاً ألقابه إلى 5 بعد أعوام 2013 و2014 و2015 و2021. في سباق اللقب، تقدّم أوجييه للمركز الثاني في الترتيب برصيد 114 نقطة، متأخراً بفارق 19 نقطة عن إيفانز، فيما قلّص روفانبيرا الثالث وتاناك الرابع الفارق إلى 20 و25 نقطة توالياً.