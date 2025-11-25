الإماراتي منصور بالهلي يتألق في رالي دبي الصحراوي



تألق السائق الإماراتي منصور بالهلي، متسابق فريق ليوا وممثل نادي ليوا الرياضي، وحقق حضوراً قوياً في منافسات رالي دبي الصحراوي، مسجلاً نتائج لافتة في واحدة من أصعب جولات الراليات على مستوى المنطقة، حيث تمكن من إحراز المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الثالث في فئة SSV، إضافة إلى تحقيق المركز الثامن في الترتيب العام لجميع الفئات المشاركة.



وجاء هذا الإنجاز بعد أداء ثابت وقوي قدمه منصور بالهلي على مختلف مراحل الرالي، التي تميزت بتحديات كبيرة وصعوبات تضاريسية متنوعة، تطلبت دقة في القيادة وقدرة عالية على التعامل مع الكثبان الرملية والطرق المفتوحة. كما شهدت النسخة الحالية مشاركة نخبة من أبرز السائقين الإقليميين والدوليين، ما رفع مستوى المنافسة بشكل كبير.



وأكد منصور بالهلي، أن هذا التفوق جاء نتيجة الاستعداد الجيد والدعم الذي يحظى به من نادي ليوا الرياضي، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية حتى اللحظات الأخيرة، وأنه يطمح إلى تحقيق نتائج أكبر في مشاركاته القادمة ضمن بطولات الراليات الصحراوية.

من جهته، يواصل فريق ليوا ونادي ليوا الرياضي دعم المتسابقين الإماراتيين وتطوير حضورهم في الساحة الإقليمية، في إطار جهود النادي لتعزيز مكانة الرياضات الصحراوية على المستويين المحلي والدولي.