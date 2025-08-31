محمد بن سليم: سباقات الراليات تتجه إلى عصر جديد بعد مشاركة باراغواي

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أن المشاركة الأولى لباراغواي في بطولة العالم للراليات، وختام موسم البطولة في المملكة العربية السعودية، يمهدان الطريق نحو عصر جديد ومثير للراليات على أعلى مستوى.

حضر بن سليم حفل الافتتاح الرسمي الذي أقامه الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مساء أول من أمس لرالي باراغواي 2025، بحضور رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا.

وقال: «إن هذه لحظة تاريخية لباراغواي، ولأمريكا الجنوبية، ولرياضة السيارات العالمية، لا شك أن باراغواي تكن حباً عميقاً لرياضة السيارات، ففي هذا البلد تعد الراليات أكثر من مجرد رياضة، إنها جزء من الهوية الوطنية.

إنها شغف مبني على الصمود والشجاعة والالتزام».

وسوف تدخل بطولة العالم للراليات (WRC) التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) حقبة جديدة ومثيرة مع حدث جديد آخر سيقام في المملكة العربية السعودية.

وشكر محمد بن سليم رئيس الباراغواي قائلاً: «شكراً لك، الرئيس بينيا، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وصداقتك الصادقة، إن قيادتك ودعمك لهذه الرياضة التي نحبها جعلت هذه اللحظة ممكنة».

وأضاف: «وشكراً لنادي السياحة والسيارات في باراغواي. إن عملكم يعكس قيم الاتحاد الدولي للسيارات. شكراً للسائقين، والفرق، واللجنة الأولمبية في باراغواي، والمسؤولين، والمتطوعين، وجميع مشجعي الرالي. لولاكم لما كان كل هذا ممكناً».

ومع انتهاء حفل الافتتاح، انتقل رالي باراغواي للراليات (WRC) إلى منافسات متعددة المراحل.

وشهدت بطولة العالم للراليات (WRC) زيادة ملحوظة في شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث استقطبت جمهوراً تلفزيونياً إجمالياً بلغ 1.3 مليار مشاهد، وأكثر من 4 ملايين زائر في موقع الحدث في عام 2024.