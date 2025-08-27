الباراغواي تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات 2025

انطلقت فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي 2025، أول من أمس، في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي، والذي تم تنظيمه على هامش أجندة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، بالإضافة إلى مندوبين من 33 دولة في الأمريكتين، شهد افتتاح المؤتمر سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA».

من جهته، أوضح محمد بن سليم، قائلاً: يشهد قطاعا التنقل ورياضة السيارات تطوراً سريعاً في باراغواي وفي جميع أنحاء الأمريكتين.

حيث تربط مشاريع البنية التحتية الكبرى المناطق وتعزز التجارة، ويشهد هذا الأسبوع إنجازاً تاريخياً في رياضة السيارات في أمريكا الجنوبية بانضمام رالي باراغواي لأول مرة إلى أجندة بطولة العالم للراليات «WRC» التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات».

وواصل: يجسد المؤتمر قيم الاتحاد الدولي للسيارات، وهو اتحاد عالمي مترابط في رياضة السيارات والتنقل، نحن نطور ونبتكر في جميع قطاعاتنا، ونجمع معاً مجتمعاً شغوفاً لتبادل المعرفة والأفكار.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويستضيفه نادي السياحة والسيارات في باراغواي «TACPy»، يركز على مواضيع رئيسة تشمل السلامة على الطرق والتعليم، والابتكار في مجال التنقل وتكنولوجيا السيارات، والنمو المستمر لرياضة السيارات في المنطقة.