180 سيارة في ختام الاستعراض الحر في مهرجان ليوا الدولي

شهدت الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، التي أقيمت ضمن مهرجان ليوا الدولي حضوراً لافتاً وتحطيم رقم قياسي، بمشاركة أكثر من 180 سيارة من مختلف الفئات، وأسفرت النتائج في «فئة S» عن حصول أحمد علي محمد الكلباني على المركز الأول، وتلاه ثانياً عمر علي محمد الجابري، وثالثاً عبدالله راشد الشميلي.

وفي فئة T تصدر محمد راشد الظاهري الترتيب، وتلاه سالم بن نايع، وجاء فارس محمد شرمان الدرمكي ثالثاً، وفي فئة N جاء محمد بن موسى البلوشي في الصدارة، وسالم جمعة مبارك الجنيبي ثانياً، ومحمد جمعة الذيب الدهماني ثالثاً.

وفي الختام، كرم الفائزين سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، ومنذر المنذري عضو اللجنة المنظمة لسباقات السيارات ووليد إبراهيم رئيس لجنة سباقات السيارات.

ويعكس هذا الإنجاز الإقبال الكبير على رياضة الاستعراض الحر للسيارات في الدولة والدعم الذي تحظى به من المنظمين والمشاركين على حد سواء، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الإثارة والحماس في ظل التزايد المستمر في أعداد المشاركين والتنوع في فئات السيارات.

على جانب آخر، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، انطلاق منافسات سباق الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب اليوم ليومين. ويشمل سباق هذا العام فئتين رئيسيتين الأولى فئة 8 أسطوانات وهي مخصصة للمركبات ذات الأداء العالمي، والمعتمدة على محركات قوية، والثانية فئة 6 أسطوانات وهي الأكثر تنافسية بين الهواة والمحترفين، وتجمع بين القوة والمرونة.

وتعتمد اللجنة المنظمة نظام تقييم شاملاً في منح النقاط لأصحاب الاستعراض الأفضل من خلال المنافسة على نقاط عدة أهمها السرعة والتسارع، والمهارة والتحكم، من خلال قدرة السائق على التعامل مع التحديات والأداء الفني.