مهرجان «ليوا الدولي 2025» يشهد انطلاقة عروض الـ «بيرن آوت» غداً



تنطلق عروض الـ«بيرن آوت» المثيرة، غداً الخميس، والمقامة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية المثالية، في منطقة مرعب بصحراء ليوا، حيث يعيش عشاق السرعة والإثارة أجواءً استثنائية مليئة بالتحدي والتشويق.

وتُعتبر هذه العروض واحدة من أبرز الفعاليات المنتظرة في المهرجان، بمشاركة نخبة من المحترفين والهواة الذين سيقدمون عروضاً استعراضية مبهرة باستخدام مهارات التحكم بالسيارات وسط تصاعد دخان الإطارات وأصوات المحركات الهادرة، لتضفي أجواءً فريدة من نوعها، ويعد مرعب وجهة مثالية للعائلة والأسر في هذه الفترة من أجل القدوم والاستمتاع بالأنشطة والأجواء المميزة في مهرجان ليوا الدولي 2025.

وأكد أحمد برطاع الهاملي، عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن عروض الـ«بيرن آوت» تأتي كجزء أساسي من المهرجان، الذي يهدف إلى جذب الجماهير من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بمزيج من الترفيه والتحدي في أجواء صحراوية ساحرة. وأضاف: حرصنا هذا العام على تجهيز منطقة مرعب بأفضل المرافق التي تضمن تجربة استثنائية للجمهور والمشاركين، مع توفير أعلى معايير السلامة للمشاركين والمتابعين.

وتنطلق العروض في تمام الساعة السادسة مساء، كما تم تخصيص مناطق مريحة للجماهير مع خدمات متكاملة تشمل مناطق الطعام والمشروبات لضمان تجربة متكاملة. يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي يستمر في تقديم فعاليات متنوعة تجمع بين الرياضة والترفيه، ما يجعل المنطقة وجهة مميزة لمحبي المغامرة والإثارة.

ختام

على جانب آخر، اختتمت منافسات «هدد الحمام» ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، والتي انطلقت على مدار يومين شهدت مشاركة قوية وصلت إلى 100 مشارك، قبل أن يحسم الفوز لـ23 مشاركاً على مدار يومي البطولة، حيث توج في منافسات شارة «هدد الحمام» كل من: حمد الهاملي، بخيت المنصوري، محمد المنصوري، عبدالله الهاجري، سلطان النعيمي، حمد الحمادي، سهيل المرر، سيف المنصوري، أحمد المزروعي، عبود المنهالي، خليفة المزروعي، محمد الريامي، محمد المزروعي، زايد المنصوري، محمد المنصوري، عبدالعزيز المصعبي، عبدالله المنصوري، بطي القبيسي، سالم المنصوري، بخيت المنصوري، صقر المنصوري، عبدالله القبيسي، محمد الجنيبي، ناصر القبيسي، سعيد المري، نهيان المنصوري، زايد المنصوري، مبارك المنصوري، عبيد الحميري، عبدالله آل سردين، راشد سالم، غانم المنصوري، سيف المنصوري، ناصر المنصوري، أحمد القبيسي، سعيد المرر، حمد الهاجري، عبدالله المهيري، ناصر المنصوري، مبارك المنصوري، وحمدان المنصوري.