«مؤسسة الجليلة» الشريك الخيري لـ «رالي دبي الصحراوي 2025»

أعلنت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية شراكة مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، لتكون بموجبها الشريك الخيري الرسمي لموسم سباقات «رالي دبي الصحراوي 2025».

وستقوم المنظمة بموجب الاتفاقية بتكريس جهودها طوال موسم السباقات لعام 2025، في تعزيز المساهمة المجتمعية، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات وحملات التوعية التي تدعم رسالة ومهمة مؤسسة الجليلة الهادفة إلى تحسين حياة المرضى.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز رفاهية المجتمع من خلال الرياضة، وسيحظى المشجعون والرياضيون والرعاة بفرصة المساهمة في المبادرات الصحية، والتي من شأنها تعزيز رعاية المرضى، تفعيلاً للدور المؤثر للعمل الخيري في المجال الرياضي لإحداث تغيير إيجابي ومستدام.

وتنسجم الاتفاقية مع رؤية «دبي الصحية» التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة من خلال ركيزة العطاء، التي تتبنى رسالتها مؤسسة الجليلة، لتحقيق تأثير إيجابي في حياة الأفراد من خلال عهد «المريض أولاً».

ويعد سباق «رالي دبي الصحراوي» الذي يقام سنوياً في الإمارات، حدثاً بارزاً في رياضة السيارات والدراجات على التضاريس الوعرة. ويعتبر هذا السباق الحدث الأهم في تقويم السباقات التابعة للمنظمة الإماراتية. واحتفالاً بمرور 45 عاماً على انطلاقه تحت اسم «رالي دبي الدولي» في عام 1979، وفي نسخته الثامنة، يضم هذا الحدث أبرز المتسابقين من جميع أنحاء العالم، وللمرة الأولى ستنضم مؤسسة الجليلة بصفتها الشريك الخيري الرسمي للسباق.

تأثير إيجابي

وعبر الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن امتنانه قائلاً: «يشرفنا أن نكون الشريك الخيري الذي تم اختياره من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الرائدة في رياضة السيارات والدراجات، والتي تتوافق رؤيتها مع رؤيتنا في التأثير الإيجابي على المجتمع. ستساهم هذه الشراكة في عرض برامج رعاية المرضى التي نقدمها أمام جمهورها العالمي، بالإضافة إلى دعم البرامج التي تحدث تغييرات جوهرية في حياة الأفراد. معاً نسعى لتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية».

وأكد ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات أهمية اتفاقية الشراكة قائلاً: «ستجمع رياضة السيارات والدراجات النارية بين الناس من خلال التواصل والإلهام، وعبر تعاوننا مع مؤسسة الجليلة، سنتمكن من توجيه هذه الطاقة لدعم البرامج الصحية المبتكرة. تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بقوة الرياضة في إحداث التغيير الإيجابي وتأثيرها الاجتماعي الفعال».

زيارة المرضى

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في مقر مؤسسة الجليلة، زار الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ماهر بدري، برفقة المشاركين الدوليين من نسخة 2024 لسباق رالي دبي الصحراوي، مستشفى الجليلة للأطفال، حيث التقى المشاركون بالمرضى الصغار وتعرفوا على المبادرات الرائدة بالمستشفى في مجال رعاية الأطفال. وكان من بين المشاركين في الزيارة البطل العالمي والفارس الإماراتي محمد البلوشي، الذي التقى بالأطفال وعائلاتهم.