فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان ليوا الدولي

أعلن نادي ليوا الرياضي، فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعاليات الرياضية لمهرجان ليوا الدولي 2025، الذي ينطلق الجمعة المقبل ويستمر حتى 4 يناير 2025 في منطقة تل مرعب.

ويُعد المهرجان أحد أهم الوجهات الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، إذ يضم 16 حدثاً رياضياً تمزج بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات.

وقال عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، إنه من المتوقع مشاركة أكثر من 3000 رياضي ورياضية في فعاليات هذا العام، بما يرسخ مكانة المهرجان كنقطة جذب رئيسية، ووجهة مُفضلة لعشاق الرياضة من دولة الإمارات ودول المنطقة.

وأضاف: إن تل مرعب وجهة مثالية، خاصة مع ما يستضيفه المهرجان من فعاليات متنوعة، لافتاً إلى أنه يتضمن أقوى الفعاليات الرياضية، بما في ذلك سباقات السيارات بمختلف أنواعها، وسباقات الدراجات النارية، ورياضات الاستعراض الحافلة بالتحدي والإبداع.

وأوضح أن فعاليات هذا العام تشمل أبرز الرياضات الصحراوية مثل بطولة تل مرعب للسيارات، الحدث الأشهر ضمن فعاليات المهرجان، وهي من أصعب تحديات التسلق الرملي في العالم، حيث يتنافس السائقون على تجاوز ارتفاعات شديدة الانحدار وسط أجواء حماسية.

وأشار إلى أن الفعاليات تشمل تحديات الدراج ريس، التي تختبر السرعة والقوة على مسافات قصيرة، وسباقات الخيول والهجن التي تمزج بين الرياضات التراثية وروح المنافسة، إلى جانب بطولات الاستعراض الحر وبيرن آوت، التي تُظهر مهارات المتسابقين في التحكم والابتكار، وبطولة الاستعراض الرملي التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في قيادة السيارات على الكثبان الرملية.

وأضاف القبيسي، إن المهرجان يشمل رياضات تراثية ، وعروض الشاحنات العملاقة الأضخم في العالم سباقات مونستر جام، بما يعكس تنوع وجاذبية الفعاليات هذا العام، إضافة إلى فعاليات ليوا الرملية اليومية المميزة.