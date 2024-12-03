البلوشي أول عربي يحقق لقب «الباها» للدراجات النارية 3 مرات

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختتمت أول من أمس النسخة الثامنة من رالي دبي الصحراوي «2024».

وبات الإماراتي محمد البلوشي أول متسابق عربي يحقق لقب بطل العالم لبطولة «الباها» للدراجات النارية للمرة الثالثة، بعد أن أنهى رالي دبي الصحراوي في المركز الثاني لكنه كان كافياً لمنحه صدارة الترتيب العام واللقب الثالث في مسيرته، كما أبدع النجم الإماراتي عبدالعزيز أهلي في فئة الكواد، محققاً فوزاً ثميناً.

وشارك البلوشي منصة التتويج مع البولندي كونراد دابروفسكي، الذي فاز بسباق دبي على دراجته KTM 450، وسلطان البلوشي الذي أحرز المركز الثالث. وقال محمد البلوشي: «إنه شعور رائع أن أفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة، وعلى أرض الوطن وخلال احتفالات عيد الاتحاد، ما يجعل هذا الإنجاز أكثر خصوصية. أنا ممتن لكل من دعموني وجعلوا هذا ممكناً».

وفاز البرتغالي جواو فيريرا بلقب البطولة في فئة السيارات بعد أن أنهى السباق، بينما نجح القطري ناصر العطية في تحقيق فوزه الـ13 في رالي دبي الصحراوي، محققاً رقماً قياسياً.

وقال العطية: «دبي دائماً ما تكون مكاناً خاصاً للسباق والمنافسة شديدة، لكن التنظيم والجو العام يجعل هذا الرالي لا ينسى في كل مرة».

وفي فئة السيدات فازت البولندية جوانا مودرزيفسكا بلقب البطولة.