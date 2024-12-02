محمد البلوشي يحقق اللقب الثالث لكأس العالم (فيم)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختتمت أمس النسخة الثامنة من رالي دبي الصحراوي 2024.



وتوج بطل الدراجات الإماراتي محمد البلوشي باللقب الثالث في سباقات باها التابع للاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، بعد يوم آخر من الإثارة والتحدي في رالي دبي الصحراوي.



وقدم الرالي الذي يعد الجولة الختامية «لكأس العالم للباها» التابع للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) منافسات قوية على الدراجات النارية والسيارات. حيث فاز البولندي كونراد دابروفسكي بالسباق نفسه على دراجته KTM 450 التابعة لفريق دست رالي، إلا أن المركز الثاني الذي حققه البَلُوشِي كان كافياً له ليحقق اللقب العالمي للمرة الثالثة.



أما في فئة السيارات، فتمكن البرتغالي جواو فيريرا من الظفر بلقب كأس العالم (فيا) لسباقات باها بعد حصوله على المركز الثاني خلف القطري ناصر العطية، الذي حقق فوزه الثالث عشر في دبي بعد معركة شرسة في الصحراء.