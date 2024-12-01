مورايش ودابروفسكي وأهلي يتصدرون اليوم الثاني لرالي دبي الصحراوي

استكمل المتسابقون في رالي دبي الصحراوي السبت تحدياتهم في المرحلة الثانية "الفطيم تويوتا" والتي شهدت أجواء تنافسية في صحراء القدرة.

وامتدت مسافة اليوم الثاني من الرالي إلى 195 كم من طريق السباق و164 كم من المسارات على الطريق، ليصل إجمالي المسافة إلى 359 كم من القيادة في أجواء صحراوية بلغت درجة الحرارة فيها 30 درجة مئوية.

وتمكن البرازيلي لوكاس مورايش من الفوز في اليوم الثاني لصالح فريق تويوتا جازو ريسينغ في سيارته تويوتا هايلوكس، بالتعاون مع الملاح أرماند مونليون مواصلاً تألقه الذي بدأه في حتا.

وبفارق 6 دقائق و5 ثوانٍ تقدم مواريش عن أقرب منافسيه، ناصر العطية، على متن سيارته ريسينغ "تورس ت3" مع الملاح بابلو مورينو.

وفي فئة الدراجات النارية، استمر المتسابق البولندي كونراد دابروفسكي في تقديم أداء قوي خلال أول رالي صحراوي له هذا الموسم، محققا المركز الأول في اليوم الثاني من المنافسات.

ويمثل البولندي البالغ من العمر 23 عاما، فريق "دست رالي" على دراجته "كاي تي إم 450، حيث سجل أسرع وقت.

وحل محمد البلوشي في المركز الثاني بفارق 4 دقائق و46.7 ثانية على دراجته “ياماها واي زي إف 450”، وهو في حالة تأهب لتحدي الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وفي فئة الكواد جاء المتسابق الإماراتي عبد العزيز أهلي في المركز الأول على دراجته "ياماها رابتور"، متفوقًا على السعودي عبد العزيز العطاوي.

ويعد رالي دبي الصحراوي الجولة الختامية "لكأس العالم للباها" التابع للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) مما يعزز مكانته في تاريخ رياضة السيارات والدراجات النارية في المنطقة.