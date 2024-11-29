رالي دبي الصحراوي ينطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق اليوم فعاليات رالي دبي الصحراوي، وتستمر حتى بعد غد، وتصادف نسخة هذا العام مرور 45 عاماً على انطلاقة الرالي، الذي يشرف على تنظيمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واستكملت التحضيرات النهائية في منطقة دبي فستيفال سيتي استعداداً للحدث الأبرز في موسم الراليات مع انطلاق النسخة الخامسة والأربعين من الرالي الذي يبدأ بمرحلة تأهيلية مجانية في حتا الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم.

حيث يتطلع عشاق الرالي لمتابعة السائق الإماراتي محمد البلوشي، متصدر ترتيب كأس العالم لفئة باها للدراجات النارية، وهو يسعى لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، في حين يعود البطل القطري ناصر العطية للدفاع عن لقبه في فئة السيارات مع فريقه الخاص.

ويتطلع محمد البلوشي إلى التتويج بلقب ثالث في كأس العالم، حيث قال في مؤتمر صحافي أمس: «أنا سعيد جداً بالمشاركة في النسخة الخامسة والأربعين وأشعر أنني محظوظ لأنني شاركت في جميع نسخ باها الثماني حتى الآن، هذا العام الوضع مختلف، هدفي هو الدفاع عن لقبي».

وقال ناصر العطية، الذي حقق 12 لقباً: «أحب دبي، وبصراحة، لم أرغب في تفويت هذه الفعالية، رغم أنني لن أقود السيارة التي سأستخدمها في داكار، هذه المرة بسيارة مختلفة تماماً، حيث أشارك مع فريق جديد».

وقال ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «يتزامن تنظيم الرالي مع مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الــ 53». وأضاف: «لقد أجرينا هذا العام عدة تغييرات مثيرة، من أبرزها إضافة مرحلة في حتا».