صراع مفتوح بين النخبة على لقب «رالي دبي العالمي»

تتجه الأنظار غداً إلى رالي دبي الصحراوي الذي يعد ختام موسم الراليات الدولي على الطرق الوعرة لهذا العام، حيث يجمع الحدث الرياضي العالمي نخبة السائقين من مختلف أنحاء العالم بداية من يوم غدٍ وحتى الأحد المقبل.

وينطلق السباق مع مرحلة تأهيلية في منطقة حتا في تمام الساعة 14:30، تليها مراسم البداية الرسمية في دبي فستيفال سيتي الساعة 19:00 حيث سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة استعدادات المتسابقين قبل بدء السباق في صحراء القدرة يومي السبت والأحد.

وسجل الرالي الصحراوي بدبي هذا العام إقبالاً قياسياً لنخبة السائقين والمتسابقين من جميع الفئات، مما يضيف مزيداً من الإثارة، حيث يعد رالي دبي بمثابة مهرجان رياضي عالمي يضم جميع أنواع سباقات السيارات والدراجات النارية، ويستقطب المشاركين والمشجعين من مختلف القارات.

وسيشهد الحدث العالمي هذا العام تنافساً كبيراً في الجولة الختامية لتحديد بطل «كأس باها العالمي» 2024، حيث يتصدر البرتغالي جواو فيريرا الترتيب بفارق تسع نقاط عن الأرجنتيني فرناندو ألفاريز، مما يجعل هذه الجولة حاسمة في تحديد بطل كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

تنافس قوي

ولا تزال السباقات في فئات عدة تشهد صراعاً مفتوحاً، حيث يتساوى السائق الإماراتي خالد الجافلة في النقاط مع الإسباني إدواردو بونز ضمن فئة «تشالنجر». كما يتنافس كلا السائقين على المركز الثالث في الترتيب العام، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق فوز إماراتي في السباق النهائي يوم الأحد المقبل.

ويشهد الرالي تعاوناً استثنائياً بين الأسطورة النمساوي هانس كينيغادنر، بطل الدراجات النارية الذي أصبح أحد الأسماء اللامعة في رياضات السيارات الصحراوية، وبطل دكار مرتين سام سندرلاند، الذي يتعاون مع كينيغادنر في أول ظهور لهما معاً في «رالي دبي الصحراوي».

ويحظى رالي دبي الصحراوي بدعم حكومة دبي، مما يسهم في نجاح تنظيم الحدث الذي يتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المحلية، بما في ذلك شرطة دبي، الحرس الوطني، جمارك دبي، بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بالنجاح المتواصل لرالي دبي الصحراوي الذي يدخل عامه الـ45 وهو يتصدر المشهد الرياضي في عالم السيارات والدراجات النارية، ويستقطب في كل نسخة نخبة المتسابقين العالميين الذين يعشقون التنافس على رمالنا الذهبية والاستمتاع بسحر الطبيعة وجودة التنظيم، ويسرنا أن نقدم كل سبل الدعم إلى هذا الحدث الدولي المرموق الذي يعزز مكانة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كوجهة رائدة لرياضات السيارات في المنطقة والعالم. إن النجاح الكبير الذي يشهده هذا الحدث سنوياً هو ثمرة التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، مما يضمن تنظيماً متميزاً ومنافسات رياضية من الطراز الأول».

وقال محمد خميس المهيري، نائب رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «الدعم المتواصل من حكومة دبي ومؤسساتها الحيوية يسهم في تقديم رياضة الراليات بمستوى عالمي. ونحن فخورون بقدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، ونؤكد أن رالي دبي الصحراوي سيبقى منصة رياضية تحتفي بمكانة دبي في مجال رياضات السيارات».