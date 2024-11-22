نخبة الأبطال يخوضون تحدي«رالي دبي الدولي»

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ﺗﺴﺘﻌﺪ دﺑﻲ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ راﻟﻲ دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺘﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرات واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺟﺎت. وﯾﺸﺎرك ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺪث ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺼﺪر اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻘﻄﺮي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﯿﺔ وأﺳﻄﻮرة اﻟﻤﻮﺗﻮﻛﺮوس اﻹﻣﺎراتي ﻣﺤﻤﺪ البلوشي قائمة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ في الحدث الذي يجري ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 28 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إلى 1 دﯾﺴﻤﺒﺮ، ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺣﺎﻓﻞ.

وﯾﺘﻄﻠﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ واﻟﺪراﺟﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻧﺠﺎزاﺗﮭﻢ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت. ﻓﻤﻨﺬ إﻋﺎدة تنظيمه ﻛ «راﻟﻲ ﺑﺎھﺎ» ﻓﻲ ﻋﺎم 2016، أﺻﺒﺢ اﻟﺤﺪث ﻣﺤﻄﺔ رﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻲ وﻋﺸﺎق اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. وﯾمتد ﻣﺴﺎر ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻀاريس اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﻟﺤﺘﺎ، ﺛﻢ ﯾﻮاصل الأبطال اﻟﺘﺤﺪي ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ «دﺑﻲ ﻓﺴﺘﯿﻔﺎل ﺳﯿﺘﻲ».

وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺰودﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎرات ھﺎﯾﻠﻮﻛﺲ، ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻟﺒﺎرزﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺸﻜﻠﻮن ﺗﺤﺪﯾﺎً ﺣﻘﯿﻘﯿﺎً، ومن أﺑﺮزھﻢ ﺑﻄﻞ راﻟﻲ دﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﻟﻘﻄﺮي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﯿﺔ، اﻟﺬي ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز أﺣﺪاثه اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ وﺳﯿﺨﻮض اﻟﻌﻄﯿﺔ، ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ 8 ﻣﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺮاﻟﯿﺎت W2RCو5 أﻟﻘﺎب ﻓﻲ راﻟﻲ ﻛﺮوس ﻛﺎﻧﺘﺮي و3 ألقاب للرالي، وسيدخل العطية اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺟﺪﯾﺪة، ﺣﯿﺚ اﺧﺘﺎر ﻗﯿﺎدة ﺳﯿﺎرة «ﺗﺎوروس T3 ﺗﺸﺎﻟﯿﻨﺠﺮ».

وﯾﺸﮭﺪ اﻟﺮاﻟﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺳﻤﺎء ﺻﺎﻋﺪة أﯾﻀﺎً، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺒﻄﻞ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎﻓﻠﺔ اﻟﺬي ﺧﻄﻒ اﻷﻧﻈﺎر ﺑﻔﻮزه اﻟﻤﺬھﻞ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ T3 ﺗﺎوروس ﺗﺸﺎﻟﯿﻨﺠﺮ، ﻣﺘﻔﻮﻗﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ «أﻟﺘﯿﻤﯿﺖ» ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ راﻟﻲ اﻷردن ﺑﺎھﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺠﺎﻓﻠﺔ ﯾﺘﺼﺪر اﻵن ﺑﻄﻮﻟﺔ T3 اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إدواردو ﺑﻮﻧﺰ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﺑﻔﻮزه ﻓﻲ اﻷردن، ﻟﯿﻌﻮد إﻟﻰ الإمارات وھﻮ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ.

وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻨﺠﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ لقبه ﻓﻲ راﻟﻲ دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎھﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ الاﻧﺘﺼﺎر، حيث ﯾﺪﺧﻞ السباق وھﻮ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮاه، ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ راﻟﻲ اﻷردن ﺑﺎھﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﯾﻄﻤﺢ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ مسيرته اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺗﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ داﻧﯿﺔ ﻋﻘﯿﻞ اﻟﺴﺒﺎق ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣﺆﺧﺮاً إﻟﻰ ﻓﺌﺔ «أﻟﺘﯿﻤﯿﺖ»، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺒﺮز أﯾﻀﺎً اﻟﺴﺎﺋﻘﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ھﯿﺪا ھﻮﺳﺎس، ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺮاﻟﻲ ﻛﺮوس وExtreme E، اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺄس ﺑﺎھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة «R-X ﺳﺒﻮرت» ﻣﻦ طﺮاز «ﻣﺎﻓﺮﯾﻚ» X3.