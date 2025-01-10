سباق «ميشلان 24 ساعة في دبي» ينطلق غداً

تستضيف حلبة دبي أوتودروم النسخة الـ 20 من سباق «ميشلان 24 ساعة في دبي»، غداً وبعد غدٍ، بمشاركة 70 فريق تسابق، من ضمنها 4 فرق مقرها الإمارات.

وبالتزامن مع احتفالات حلبة دبي أوتودروم بالذكرى العشرين لتأسيسها، يشهد السباق الافتتاحي لسلسلة سباقات التحمل 24 ساعة لهذا الموسم، استضافة أكبر عدد من فرق (جي تي 3)، حيث يستعد أكثر من 30 فريقاً منها للتوجه إلى الحلبة والمشاركة في السباق الرئيسي.

ومن بين الفرق الإماراتية المشاركة في المنافسات، يحضر فريق ربدان موتورسبورت، بقيادة السائق الإماراتي سيف العامري، والذي يشارك إلى جانب زملائه في الفريق فهد الزعابي وسالم الكتبي وكريستوفر زوكلينج، وتشمل الفرق الإماراتية الأخرى فريق دراجون ريسينغ، وفولجينزي ريسينغ، ودويل ريسينغ.

وقال فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم: «يمثل سباق «ميشلان 24 ساعة في دبي» لعام 2025 حدثاً مهماً نظراً لكونه جزءاً من احتفال حلبة دبي أوتودروم بالذكرى العشرين لتأسيسها، ومنذ إقامة النسخة الأولى من السباق في عام 2006، اكتسب الحدث البارز في رياضة السيارات المزيد من الاهتمام عاماً بعد عام.

وأضاف: «لقد كان هذا الحدث على مدار سنوات إقامته بمثابة منصة مهمة للسائقين والفرق الإماراتية لاكتساب الخبرة التنافسية في مواجهة منافسين دوليين، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوياتهم التنافسية.

وشهدنا في الماضي العديد من الفرق والسائقين يرفعون علم الإمارات عالياً بعد الفوز بمراكز على منصة التتويج، ونأمل أن يتمكن بعض المشاركين في هذه النسخة من السير على خطاهم». وأضاف: «الأمر الأكثر أهمية هو أن سباق 24 ساعة في دبي هو حدث رياضي رئيسي ضمن جدول الفعاليات في دبي، حيث لا تقتصر أهميته على المشهد الرياضي للسيارات فحسب، بل يساهم أيضاً في الاقتصاد المحلي».