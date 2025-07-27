الاتحاد الدولي للسيارات يمدد شراكته مع «فورمولا إي»

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، عن تمديد الشراكة مع «فورمولا إي القابضة المحدودة» (المملوكة بأغلبيتها لشركة ليبرتي غلوبال) لمواصلة الترويج لبطولة العالم للفورمولا إي (الفورمولا إي) ضمن فئة السيارات الكهربائية أحادية المقعد.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): «يعتبر تمديد الاتفاقية التي تحكم بطولة العالم للفورمولا إي التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات نتيجة رائعة لهذه الرياضة، وانعكاساً واضحاً لاستراتيجيتنا المستمرة في الاتحاد الدولي للسيارات لتعزيز الاستقرار والابتكار والنمو على المدى الطويل في جميع مجالات رياضة السيارات».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز المهم التزامنا بالابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي، وهي جميعها أساسية لهوية البطولة الفريدة وهدفها.

كما أنه يتماشى مع هدفنا الأوسع المتمثل في زيادة المشاركة العالمية وجعل رياضة السيارات في متناول الجميع. ويسعدنا أن نواصل هذه الرحلة مع بطولة الفورمولا إي، وأتطلع إلى رؤيتها تنمو بشكل أكبر، سواء على المضمار أم خارجه، في السنوات المقبلة».

وترسخ هذه الاتفاقية مستقبل بطولة الفورمولا إي المشرق في صدارة رياضة السيارات الدولية. فهي توفر منصة فعالة لتسريع مسار نمو البطولة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع نطاق انتشارها العالمي، وتمهيد الطريق للابتكار المستدام في قطاع السيارات الأوسع.

ووفقاً للخطط الحالية، من المقرر أن تواصل «فورمولا إي»، استراتيجيتها الطموحة والمتدرجة لتطوير سيارات السباق.