محمد بن سليم: «اتفاقية كونكورد» تضمن مستقبل بطولة العالم للفورمولا 1



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، ومجموعة فورمولا 1 صاحبة الحقوق التجارية، السبت، عن توقيع اتفاقية كونكورد للحوكمة، التي تحدد الإطار التنظيمي وشروط الحوكمة لبطولة العالم للفورمولا 1 حتى عام 2030.



ويأتي هذا عقب الإعلان في مارس الماضي، عن توقيع جميع الفرق ومجموعة فورمولا 1، على اتفاقية كونكورد التجارية لعام 2026.



وتشكل هذه الاتفاقيات مجتمعة، اتفاقية كونكورد التاسعة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو الاحتراف والتطوير العالمي لهذه الرياضة.



وصممت اتفاقيات كونكورد، التي طرحت لأول مرة عام 1981، لتعزيز النزاهة الرياضية والابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي، وتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة الرئيسين حول رؤية مشتركة لحوكمة منظمة، ونمو مستمر لرياضة الفورمولا 1.



وقد ساهمت كل نسخة من اتفاقيات كونكورد في تشكيل بطولة العالم للفورمولا 1، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، لتصبح الحدث العالمي الذي نعرفه اليوم.



وتمثل اتفاقية كونكورد التاسعة، بداية حقبة جديدة من التعاون بين الاتحاد الدولي للسيارات ومجموعة الفورمولا 1، حيث عمل الطرفان معاً لكتابة الفصل التالي في تاريخ الفورمولا 1، ملتزمين بالاحترام المتبادل والشفافية، والهدف المشترك بين المنظمتين.



وتؤكد هذه الاتفاقية مشاركة جميع فرق بطولة العالم للفورمولا 1 (FIA)، بما في ذلك فريق كاديلاك للفورمولا 1 الجديد، حتى نهاية العقد، وتوفر أساساً متيناً للتطور الرياضي والتقني لهذه الرياضة.



ويقر اتفاق كونكورد التزام الاتحاد الدولي للسيارات ومجموعة الفورمولا 1، وجميع الفرق، بمواصلة نمو وتطوير رياضة الفورمولا 1، ودعم التوسع الهائل الذي شهدته في السنوات الأخيرة.

ويتيح العقد الجديد زيادة الاتحاد الدولي للسيارات، استثماراته في تحسين لوائح السباقات وإدارتها والإشراف عليها، وعلى الخبرات الفنية، بما يخدم البطولة، ويضمن استمرار تطور الرياضة، وتقديم ابتكارات تكنولوجية مثيرة، وفعاليات رياضية مميزة للجماهير والقنوات الناقلة والشركاء، كل ذلك ضمن إطار تنظيمي مستقر ومنظم.



وبفضل النمو القياسي في نسب المشاهدة، وجدول السباقات الديناميكي، وتزايد إقبال الجماهير الشابة، تدخل بطولة العالم للفورمولا 1 (FIA) هذه المرحلة الجديدة، بزخم غير مسبوق.

وقال محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): «يضمن اتفاق كونكورد التاسع مستقبل بطولة العالم للفورمولا 1 على المدى الطويل، وأنا فخور بالتفاني والالتزام الذي تم بذله في هذه العملية».



وأضاف: «أود أن أتقدم بالشكر لستيفانو دومينيكالي وفريقه على هذا التعاون المثمر، الذي ساهم في بناء إطار عمل قائم على النزاهة والاستقرار والطموح المشترك. إن هذا الاتفاق يتيح لنا مواصلة تحديث قدراتنا التنظيمية والتكنولوجية والتشغيلية، بما في ذلك دعم مديري السباقات والمسؤولين، وآلاف المتطوعين الذين تشكل خبراتهم أساس كل سباق».



«إننا نحرص على أن تبقى بطولة الفورمولا 1 في طليعة الابتكار التكنولوجي، وتضع معايير جديدة في الرياضة العالمية».



من جانبه، قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1: «يوم مهم للفورمولا 1. فبينما نحتفل بمرور 75 عاماً على هذه الرياضة الرائعة، نفخر بكتابة الفصل التالي من تاريخنا الطويل والمذهل».



وأضاف: «تضمن هذه الاتفاقية أن تكون الفورمولا 1 في أفضل وضع ممكن لمواصلة نموها حول العالم. ويسرني أن أشكر محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وجميع الفرق على تعاونهم وتصميمهم على تحقيق أفضل النتائج للرياضة بكاملها خلال مناقشاتنا».



واختتم قائلاً: «لدينا الكثير مما يدعو للفخر، لكننا نركز أيضاً على الفرص والإمكانات الواعدة للفورمولا 1 في السنوات المقبلة».