سترات تبريد للسائقين للتخفيف من درجات الحرارة في سباق فورمولا-1 بسنغافورة



ستشهد منافسات سباق سنغافورة ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 تزويد السائقين بمعدات تبريد، رغم أنهم غير ملزمين باستخدامها، وذلك للمرة الأولى في السباقات، بسبب ما تم تصنيفه على أنه خطر حراري في سباق مطلع الأسبوع.



وقال روي ماركيز، مدير السباق، إن القرار تم اتخاذه، الخميس، بسبب درجات الحرارة، التي تصل إلى أكثر من 31 درجة مئوية «88 فهرنهايت»، خلال سباق مطلع الأسبوع.



وذكر الموقع الرسمي لفورمولا-1 أن درجات الحرارة ستصل يوم السبت إلى 32 درجة مئوية، وترتفع إلى 33 يوم الأحد، وقد تكون أكثر حرارة داخل السيارة.



ووفقاً للقواعد الجديدة المقررة في موسم 2025 قدم الاتحاد الدولي للسيارات سترات تبريد للسائقين، حيث يتم ضخ سائل التبريد عبر أنابيب داخل السترات.



وقال البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، والذي سبق له تجربة نظام التبريد في سيارته: «هذا رائع وحينما تتسابق في رطوبة 90 %، وتصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى 60 درجة مئوية، فهذا أشبه بالساونا».



ويعرف عن سباق سنغافورة صعوبته الشديدة على السائقين، بسبب درجات الحرارة والرطوبة في الحلبة، رغم أن السباق يقام ليلاً، وفي الماضي قال سائقو فورمولا-1، إن درجات الحرارة في سنغافورة يمتد تأثيرها حتى زجاجات المياه في السيارة، حيث شبهها بعضهم بالشاي الساخن.