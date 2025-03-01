جورج راسل الأسرع في تجارب البحرين للفورمولا 1

سجّل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع توقيت في اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتوية التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد، أمس، على حلبة الصخير في البحرين.

وانتزع راسل المركز الأول من الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول»، بطل العالم أربع مرات، بينما جاء التايلاندي ألكسندر ألبون «ويليامز» في المركز الثالث، بعد يوم من تصدر زميله الجديد الإسباني كارلوس ساينس المركز الأول.

وكان ساينس سجّل أسرع توقيت في الأيام الثلاثة من التجارب بزمن قدره 1:29.348، متفوقاً على سائقي فيراري البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو، اللذين حلّا في المركزين السادس والتاسع توالياً، علماً أنهما سجلا أفضل ثاني وثالث توقيتين على مدار الأيام الثلاثة.

ولا تعكس هذه التوقيتات الأولية للموسم الأداء الفعلي للسائقين، نظراً لأن لكل سائق برنامج اختبارات خاصة به قد لا يكون موجهاً بالضرورة نحو الأداء البحت. وسيكون أمام الفرق الآن مهلة أسبوعين لتحليل البيانات التي جُمعت في البحرين وإيجاد أفضل الإعدادات لسياراتهم، استعداداً لسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي الذي سيقام في 16 مارس المقبل.