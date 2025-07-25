محمد بن سليم: موسم 2025 يعزز جاذبية الفورمولا1

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أن مستقبل الفورمولا 1 لم يسبق أبداً أن كان أكثر إثارة، مع اقتراب موسم 2025 من إقامة سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

ومع جدول السباقات الحالي الذي يضم بعضاً من أفضل السباقات التي شهدتها السنوات الأخيرة ويتضمن الكثير في المستقبل، يرى محمد بن سليم أن وصول فريق جديد وحلبة جديدة ولوائح جديدة في العام المقبل سيعزز جاذبية البطولة العالمية.

وقال محمد بن سليم: «مع وصولنا إلى منتصف جدول سباقات عام 2025، نتطلع بالفعل إلى الموسم المقبل بحماس شديد وتوقعات كبيرة». وأضاف: «لدى جماهيرنا الكثير ليتطلعوا إليه مع انضمام كاديلاك إلى سباقات الفورمولا 1 كالفريق رقم 11.

ومن شأن لوائح الاتحاد الدولي للسيارات الجديدة تحسين السباقات من خلال توفير سيارات أخف وزناً وأكثر مرونةً واستخدام وقود مستدام، وإضافة مدينة مدريد كوجهة جديدة للسباقات».

وتابع: «يبدو مستوى المنافسة هذا العام مذهلاً، مع مشاركة العديد من المواهب رفيعة المستوى في السباقات، كما أن شهرة سباقات الفورمولا 1 تدعم هدف الاتحاد الدولي للسيارات في زيادة المشاركة العالمية في رياضة السيارات، حيث يحظى السائقون الشباب الموهوبون، بغض النظر عن خلفياتهم، بفرصة حقيقية، حيث بدأ الجيل القادم من النجوم يتألق بالفعل».

تأثير

وعن إمكانية ظهور سائق عربي في الفورمولا 1 في السنوات المقبلة، قال محمد بن سليم: «على الرغم من أن الشرق الأوسط لم ينتج بعد سائق فورمولا 1، إلا أن هذا قد يتغير مع بروز المزيد من المواهب الشابة الواعدة من منطقة حريصة على إحداث تأثير أكبر في الفورمولا 1 ورياضة السيارات العالمية».

وأتم: «لقد شهدت شعبية الفورمولا 1 نمواً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم العربي، لاسيما بين الشباب والمشجعات، وفي المملكة العربية السعودية تركيز كبير على مشاركة الشباب في جميع مستويات هذه الرياضة، وهو توجه نشهده في الإمارات والبحرين وقطر أيضاً، ويعد هذا الزخم الشامل أمراً حيوياً لضمان النمو والاستدامة طويل الأمد لرياضة السيارات في جميع أنحاء المنطقة».