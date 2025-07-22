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رياضة السيارات

راشد الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة الفورمولا الإقليمية

راشد الظاهري متوجاً باللقب
وام
راشد الظاهري متوجاً باللقب

وام

حقق السائق الإماراتي راشد الظاهري، المركز الثاني في السباق الثاني من بطولة الفورمولا الإقليمية، الذي أقيم على حلبة بول ريكار قرب مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج، في إنجاز جديد ضمن مسيرته الرياضية الواعدة.

وعاد الظاهري بقوة، مسجلاً المركز الأول في مجموعته خلال الحصة التأهيلية الثانية، وبفارق بلغ 0.055 ثانية فقط عن المركز الأول العام، لينطلق من المركز الثاني في السباق.

وتمكّن من الحفاظ على موقعه حتى النهاية بفضل استراتيجيات قيادة محكمة، وسجّل أسرع لفة في السباق بزمن 1:58.862. ويُعد هذا التتويج أول صعود لسائق إماراتي على منصة الفورمولا الإقليمية في حلبة بول ريكار، ما يعكس تطور الكفاءات الإماراتية في رياضة السيارات.