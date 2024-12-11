راشد الظاهري يشارك في منافسات الفورمولا 3 للمرة الأولى

يشارك السائق الإماراتي راشد الظاهري في منافسات فورمولا 3 الإقليمية، للمرة الأولى خلال يناير المقبل، وذلك بعد تألقه في منافسات فورمولا 4، ضمن فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 4، على حلبة مرسى ياس.

وأنهى راشد الظاهري مسيرته في سباقات فورمولا 4 في صدارة المنافسات بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأعرب الظاهري عن سعادته بما حققه من إنجاز ساهم في تأهله لخوض منافسات فورمولا 3، موجهاً الشكر إلى كل من دعمه منذ انطلاقة مسيرته في سباقات السيارات عبر سباقات الكارتينغ. وكان الظاهري قد أكمل عامين من المشاركة في سباقات فورمولا 4، وسلسلة فورمولا 4 الأوروبية، وسيبقى مع فريقه الحالي بريما، لكن من خلال سيارة فورمولا 3.