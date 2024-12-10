أصداء واسعة لنجاح جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي

عاشت العاصمة أبوظبي، أول من أمس، ليلة استثنائية، في ختام منافسات النسخة الـ16 لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، وسط حضور جماهيري لافت توافد على حلبة مرسى ياس من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الملايين الذين تابعوا الحدث عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. وأشاد الاتحاد الدولي للسيارات، بمرونة وسهولة وصول الجماهير إلى المدرجات، وانسيابية تحرك ضيوف الحدث من جميع أنحاء العالم، وممثلي وسائل الإعلام، رغم الكثافة الكبيرة للجماهير الحاضرة.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على النجاح الذي حققه فريق ماكلارين في أبوظبي، بعد تتويجه بلقب بطولة الصانعين.

وقال موقع موتور سبورت: سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 واصل تعزيز مكانة أبوظبي كمدينة عالمية قادرة على استضافة وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتي جعلت من الحدث أكثر من مجرد سباق رياضي.

وقال موقع استون مارتن اف 1 تيم: السباق كان فرصة للترويج للسياحة في الإمارات في ظل ما تقدمه من أنشطة متنوعة للزوار في جزيرة ياس، وغيرها ووجود العديد من المعالم البارزة فيها مثل متحف اللوفر أبوظبي، والعديد من المتنزهات الترفيهية.

وقال الموقع الرسمي لفورمولا 1: فازت ماكلارين ببطولة الصانعين الأولى لها في القرن الحادي والعشرين، إنجاز رائع في موسم مميز». فيما قال فريق ماكلارين بحسابه الرسمي على «إكس»: لم يكن الأمر سهلاً ولم يكن مثالياً، إلى كل من بذلوا قصارى جهدهم في هذه الرحلة، على المضمار وفي المصنع وفي جميع أنحاء العالم، لم نحقق ذلك إلا بكم.

وقالت قناة سكاي سبورت البريطانية: أصبح فريق ماكلارين بطلاً لفئة الصانعين في الفورمولا 1 للمرة الأولى منذ 26 عاماً بعد أن تغلب لاندو نوريس على كارلوس ساينز سائق فيراري ليفوز بجائزة أبوظبي الكبرى الختامية للموسم، بعد أن وضعوا أنفسهم في السيطرة الكاملة على سباق لقب الفرق من خلال إغلاق الصف الأمامي لشبكة الانطلاق، خاض فريق ماكلارين سباقاً أكثر توتراً تحت أضواء ياس مارينا.

وأكد موقع سبورت توك الرياضي الهندي أن فوز لاندو نوريس الدرامي في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 ساعد ماكلارين على الفوز ببطولة الصانعين في السباق الأخير من الموسم، وذلك بعد سنوات من الغياب، إذ استطاع حسم السباق المثير على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. وأضاف: اللقب الأول للصانعين منذ 26 عاماً جاء بعد فوز درامي للسائق لاندو نوريس على حلبة مرسى ياس. وفي حسابه على منصة «إكس»، قال الأمريكي تيم كوك رئيس شركة أبل والذي حضر منافسات السباق: كان من المثير رؤية سباق الفورمولا1، تهانينا لجميع الفرق على العمل الجماعي والأداء الرائع الذي لا ينسى.