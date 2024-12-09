ثنائية لراشد الظاهري في كأس فورمولا 4

واصل راشد الظاهري، سفير فريق ياس هيت للسباقات وسائق فريق مومباي فالكونز ريسينغ، تألقه وسيطرته في حلبة مرسى ياس، محققاً الفوز في السباق الثاني لجولة كأس بطولة فورمولا4 الشرق الأوسط.

قدم السائق الإماراتي أداءً استثنائياً، حيث قاد السباق بثبات من البداية وحتى خط النهاية، متفوقاً بفارق مريح على ثنائي فريق إيفانز جي بي، كاي داريناني ورينو فرانكوت، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وحصل أوغست رابير من فريق ياس هيت للسباقات على المركز الرابع، بينما أنهى زميله آدم الأزهري السباق في المركز السادس، في أداء قوي للفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن راشد الظاهري كان قد حقق الفوز في السباق الأول على حلبة مرسى ياس، أول من أمس، السبت، ليواصل مسيرته بخطى ثابتة كسائق إماراتي واعد مع عالم سباقات السرعة.