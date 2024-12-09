3 مخضرمين يودعون الفورمولا 1.. وتغييرات في موسم 2025

بانتهاء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، ودع ثلاثة سائقين مخضرمين الفورمولا 1 بعدما خاضوا سباقهم الأخير مع فرقهم في نهاية الموسم، وتقدم الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق فريق ساوبر أبرز المغادرين، إلى جانب زميله في الفريق الصيني غوانغيو بعد أن ارتأى ساوبر إجراء تغيير على تشكيلة سائقيه في الموسم المقبل بالتعاقد مع الألماني المخضرم نيكو هولكنبرغ، الذي سيغادر فريقه هاس ليحل محل بوتاس في ساوبر والذي سيتحول إلى فريق أودي عام 2026، إضافة إلى الاستعانة بعنصر شاب بالتعاقد مع البرازيلي غابرييل بورتوليتو بعد نجاحاته التي حققها في سباقات الفورمولا 2.

ويشهد موسم 2025 تشكيلة جديدة ربما تكون الأكبر في السنوات الأخيرة، حيث انتقل هامليتون إلى فيراري بعد سنوات طويلة مع مرسيدس، فيما فضل الإسباني كارلوس ساينز الانتقال إلى ويليامز وخوض تحدٍ جديد مع الفريق البريطاني بعد سنوات أيضاً مع فيراري، كما انضم السائق الشاب جاك دوهان إلى فريق ألبين ابتداء من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، فيما لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة للمكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل، إذ رغم أنه يمتلك عقداً مع الفريق النمساوي حتى 2026 إلا أن فرص خروجه من الفريق والاستعانة بسائق آخر قد تكون أكبر في الموسم المقبل.