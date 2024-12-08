راشد الظاهري بطل السباق الأول للفورمولا 4 الشرق الأوسط

حقق السائق الإماراتي الشاب، راشد الظاهري، إنجازاً بفوزه بلقب السباق الأول من بطولة فورمولا 4 الشرق الأوسط، التي تقام ضمن السباقات المصاحبة، على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي، على حلبة مرسى ياس.

واعتلى راشد الظاهري سائق فريق مومباي فالكونز، وسفير فريق ياس هيت للسباقات، منصة التتويج في السباق الأول، بعدما نجح في إحراز المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 27:44:170 دقيقة، بفارق 1.165 ثانية عن البريطاني كاي دارياني، ورينو فرانسوت سائقا فريق إيفانز جي بي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث، فيما حل سائق فريق ياس هيت ريسينغ، أوغست رايبر في المركز الرابع، أما زميله في الفريق آدم الأزهري، والذي يعد أحد السائقين الواعدين بالفريق، فقد أنهى السباق في المركز الحادي عشر. وسجل راشد الظاهري أسرع زمن للفة الواحدة بـ 1:56:846 دقيقة، وذلك خلال اللفة السابعة من السباق.

أقيم السباق على مدار 13 لفة على حلبة مرسى ياس، وشهد إثارة كبيرة، بعد أن دخلت سيارة الأمان عقب خروج أحد السائقين عن المسار، إضافة إلى التوقف المفاجئ للبريطانية إميلي كوتي، نتيجة ثقب في إطار السيارة، ويقام السباق الثاني من بطولة فورمولا 4 الشرق الأوسط، اليوم الأحد، مع ختام بطولة العالم للفورمولا 1.