حمدة القبيسي وصيفة سباق أكاديمية الفورمولا 1

واصلت الإماراتية حمدة القبيسي تألقها في سباقات أكاديمية الفورمولا 1 بتحقيقها المركز الثاني خلال السباق الأول الذي أقيم على حلبة مرسى ياس. وقدمت سائقة فريق ريد بول أداءً مميزاً، حيث احتلت المركز الثاني بفارق ضئيل خلف بطلة الموسم، البريطانية آبي بولينغ من فريق ألبين، التي سجلت فوزها الثامن في الموسم، في حين جاءت دوريان بين من فريق مرسيدس في المركز الثالث.

وأنهت حمدة القبيسي السباق المؤلف من 14 لفة في 27:23:865 دقيقة، بفارق 4 ثوانٍ عن بولينغ. ويعد هذا الإنجاز الأبرز لحمدة القبيسي هذا الموسم، متفوقة على مركزها الثالث الذي حققته في برشلونة، بينما احتلت شقيقتها آمنة القبيسي سائقة فريق آر بي المركز الثامن في السباق.