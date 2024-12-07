"ريبيكا" أول امرأة تتولى عمليات انطلاق سباقات الفورمولا1

أعلنت حلبة مرسى ياس عن تولي البريطانية ريبيكا لي مسؤولية الإعلان عن انطلاقة منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 التي تقام غدا على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

ويتطلب دور ريبيكا تقييم المخاطر المحتملة في كل سباق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي خروقات لمعايير الصحة والسلامة، كما تحرص على تفقد الأجهزة والبرمجيات، للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ومتكامل في يوم السباق.

وبدأت ريبيكا حياتها المهنية في قطاع النقل كسائقة انطلاق في سلسلتي الفورمولا2 والفورمولا3 التابعتين للاتحاد الدولي للسيارات، قبل أن تحقق نقلة نوعية بانضمامها إلى سباقات الفورمولا 1 في سبتمبر من العام الماضي.