البريطاني نوريس يقود "ماكلارين" لتحقيق ثنائية في التجارب الحرة للفورمولا1

تصدر لاندو نوريس حصة التجارب الحرة الثانية ضمن فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، محققًا ثنائية لفريق ماكلارين مساء أمس في حلبة مرسى ياس.

وتمكن السائق البريطاني / 25 عاما/ من التفوق على زميله في الفريق أوسكار بياستري، الذي سجل زمناً أبطأ بـ 0.234 ثانية. فيما جاء نيكو هولكنبرغ، سائق فريق هاس، في المركز الثالث.

وشهدت هذه الحصة أول ظهور لبياستري بعد أن غاب عن التجارب الحرة الأولى، حيث شارك فيها 6 سائقين مبتدئين، محل كل من بياستري، وكارلوس ساينز، وماكس فيرستابن، ولانس سترول، ويوكي تسونودا وأليكس ألبون.