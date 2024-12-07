الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي تشاركان في سباق بطولة أكاديمية «الفورمولا1» 2024

تستعد السائقتان الإماراتيتان، آمنة وحمدة القبيسي، للمشاركة في سباق الجولة السابعة لبطولة أكاديمية الفورمولا1 لعام 2024، الذي يقام لأول مرة في حلبة ياس ضمن السباقات المصاحبة لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

وانطلقت مسيرة الشقيقتين الإماراتيتين تحت مظلة أكاديمية ياس هيت للسباقات، برنامج تطوير مهارات سائقي رياضة سباقات السيارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث طورتا مواهبهما في الرياضة على مسار حلبة مرسى ياس، لتحجز كل منهما مقعدها مع أحد أكثر الفرق منافسة في بطولة أكاديمية الفورمولا1 وتصبحان سفيرتين رسميتين لأكاديمية ياس هيت للسباقات، الأمر الذي يجسد رؤية دولة الإمارات لرعاية وتطوير المواهب الرياضية الشابة.

وتتسابق حمدة القبيسي مع فريق ريد بل الذي تعاقدت معه، فيما تسابق شقيقتها آمنة لصالح فريق فيرزا كاش آب ريسينغ، إذ كانت حمدة القبيسي البالغة من العمر 22 عاماً قدمت أداءً متميزاً طوال الموسم، والذي تكلل بأداء بارز في السباق قبل الأخير من البطولة في حلبة لوسيل في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أنهت السباقين الأول والثاني في المركزين الرابع والخامس على التوالي، فيما أظهرت آمنة أداءً مذهلاً خلال البطولة وحققت عدة نقاط مهمة.

وعن عودتها للمنافسة في حلبة مرسى ياس، قالت آمنة القبيسي: «بدأت مسيرتي في عالم السباقات قبل 10 أعوام من هنا في حلبة مرسى ياس مع سباقات الكارتينج، وتدرجت في التطور من المنافسات على المستوى الوطني، وانتقلت إلى فئة الناشئين ثم الكبار، لتكون الخطوة التالية في فئة فورمولا4. فخورة بكوني سفيرة لفريق ياس هيت للسباقات، حظيت بدعم الفريق الذي ساعدني بتطوير مهاراتي، وتلقيت معه التدريب والرعاية. إنه برنامج رائع سيساعد السائقين الصغار في رياضة الكارتينج على تطوير قدراتهم وصعود السلم إلى الفئات الأعلى».

من جانبها، قالت حمدة القبيسي: «إن السباق على أرض حلبة مرسى ياس يعد تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لنا كنساء إماراتيات، إذ إن تمثيلنا دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق ياس هيت للسباقات على الساحة العالمية فرصة رائعة للغاية، ونتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل أداء ممكن بالنسبة لفريقينا، وذلك بحضور الأصدقاء وأفراد العائلة إلى جانبنا».