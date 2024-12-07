خوذة خاصة لهاميلتون في وداع مرسيدس

خصص فريق مرسيدس خوذة خاصة لسائقه لويس هاميلتون في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، السباق الأخير الذي يخوضه البطل البريطاني.

وسيظهر هاميلتون في السباق بخوذة كتب عليها «شكراً» باللغة الألمانية تعبيراً من فريق مرسيدس عن امتنانه للسائق بعد رحلة امتدت 12 عاماً حقق خلالها بطولة العالم مع الفريق ست مرات، وهو رقم قياسي لسائق يحقق هذا العدد من الألقاب مع فريق واحد، فيما كان قد حقق البطولة عام 2008 مع ماكلارين.

وتشهد جائزة أبوظبي وداعاً وختاماً لمسيرة هاميلتون مع مرسيدس خاض خلالها السائق البريطاني 245 سباقاً وحقق 78 قطب انطلاق وفاز بـ84 سباقاً في كل من سباقات الجوائز الكبرى وسباقات سبرينت.

وكان بطل العالم سبع مرات قد أعلن عن رحيله عن فريق السهام الفضية متوجهاً إلى منافسه، فريق فيراري، في موسم 2025.

وجاء هذا الإعلان قبيل انطلاق الموسم الحالي، والذي شهد أداء هاميلتون خلاله تقلباً كبيراً بسبب سيارته التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها، وانحصر أفضل أداء لها فقط في الحلبات ذات درجات الحرارة المنخفضة.