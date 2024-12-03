بطلا أبوظبي للزوارق السريعة يشاركان في مونديال الفورمولا1

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركة ثاني القمزي وراشد القمزي في الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة - «الفورمولا 1»، «جائزة الشارقة الكبرى» في دورتها الـ23 التي تنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، ويشارك في البطولة 19 سائقاً يمثلون 9 فرق يتنافسون على المراكز الثلاثة الأولى في الحدث الأبرز، لتحديد هوية أبطال العالم لموسم 2024 للسائقين والفرق.وحقق ثاني القمزي صاحب المركز 11 في الترتيب العام للموسم الحالي، وصافة البطولة مرتين، وحصد المركز الثالث 6 مرات، وأسهم في قيادة فريق أبوظبي للفوز بلقب بطولة الفرق 5 مرات متتالية، ويستعد لخوض السباق رقم 158 في مسيرته، وسط منافسة قوية مع السويدي جوناس أندرسون، حامل اللقب، وروستي وايت، قائد فريق الشارقة.وقال ثاني القمزي: أتطلع إلى تحقيق أداء قوي في بحيرة خالد، لا سيما أن مشواري في رياضة زوارق الفورمولا1 بدأ في الشارقة مع الكثير من الإنجازات المميزة، وطموحي هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، والمرحلة المقبلة من الموسم الجديد تمثل بداية جديدة، ولدينا الطموح لإعادة فريق أبوظبي إلى القمة.