منصور بن زايد يشهد السباق الختامي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بحضور أمير قطر

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، السباق الختامي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، الذي أقيم على حلبة «لوسيل الدولية» في الدوحة، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

كما شهد المنافسات عدد من قادة الدول ومسؤوليها ووفودها بجانب جمهور ومحبي عالم سباقات السيارات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمستوى تنظيم السباق والمشاركة الدولية المتميزة فيه ما يجسد التطور الكبير لدولة قطر الشقيقة في المجال الرياضي، وما تمتلكه من إمكانات في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، متمنياً لها مزيداً في التطور والنماء في مختلف المجالات.

يذكر أن، سباق الفورمولا 1 يقام خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر إلى الأول من شهر ديسمبر الجاري على حلبة لوسيل الدولية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يتيح فرصة متميزة لمحبي رياضة السيارات للاستمتاع بمنافسات تجمع نخبة من أفضل السائقين والفرق في العالم.

ورافق سموه خلال زيارة قطر كل من: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق، أمس، مطار الدوحة الدولي، حيث كان في استقباله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد استقبل أمس، في منطقة الوثبة بأبوظبي، المشاركين في برنامج «أكتف أبوظبي»، ضمن مبادرة المشي 1000 كيلومتر، وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة والمشاركين فيها، مشيداً بروح التحدي والالتزام الذي أبدوه لتحقيق الأهداف الصحية والمجتمعية، وأكد سموه أهمية المبادرة التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة، وتسهم في تحسين الصحة والرفاه. ونوّه سموه بالدور الرئيسي للمجتمع في دعم المشاركين، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز القيم الصحية في المجتمع.