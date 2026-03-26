«حادثة برشلونة» تطارد فيرستابن قبل انطلاق جائزة اليابان



رفض الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أن يشارك صحافياً في جلسة إعلامية مجدولة خلال سباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الخميس، بعد اعتراضه على سؤال كان الصحافي قد طرحه العام الماضي.



وقال فيرستابن: «لن أتحدث قبل أن يغادر»، مشيراً إلى الصحافي جيلز ريتشاردز، وذلك بينما كانت جلسة الأسئلة والأجوبة على وشك أن تبدأ في منطقة الضيافة التابعة لريد بول.



واقترب جيلز ريتشاردو من الطاولة التي كان يجلس عندها فيرستبان، وحاول شرح موقفه، لكن فيرستابن طلب منه المغادرة، فغادر ريتشاردز المكان.



وأوضح فيرستابن أنه اعترض على سؤال طرحه جيلز ريتشاردز في ديسمبر الماضي، بعد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية للموسم.



ووجّه ريتشاردز سؤالاً لفيرستابن، عما إذا كان فقدان اللقب لصالح لاندو نوريس، سائق مكلارين، بفارق نقطتين، ربما جعله يندم على الحادثة التي وقعت في وقت سابق من العام، عندما اصطدم بجورج راسل في جائزة إسبانيا الكبرى، والتي أسفرت عن توقيع عقوبة زمنية على فيرستابن، وكلفته نقاطاً ثمينة.



وأجاب فيرستابن: «نسيتم كل الأشياء الأخرى التي حدثت في موسمي. الشيء الوحيد الذي ذكرتموه هو برشلونة. كنت أعلم أن هذا سيحدث».



وأكمل: «أنت تظهر لي ابتسامة غبية الآن. لا أعلم. نعم، هذا جزء من السباقات في النهاية. تعيش وتتعلم. البطولة تتكون من 24 جولة. كما أنني تلقيت الكثير من «هدايا عيد الميلاد المبكرة» في النصف الثاني، لذا يمكنك أيضاً التساؤل عن ذلك».



ويدخل فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، سباق يوم الأحد في سوزوكا، الثالث هذا الموسم، بعد بداية صعبة للموسم.



وحتى الآن، لم يتمكن فيرستابن وفريقه ريد بول من مجاراة سرعة الفريق المتصدر مرسيدس، وقد أوضح فيرستابن عدم ارتياحه لعصر القوانين الجديدة في فورمولا-1، الذي يركز بشكل أكبر على القوة الكهربائية.