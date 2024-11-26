انضمام كاديلاك إلى بطولة العالم لفورمولا1 اعتباراً من عام 2026

اسيصبح صانع السيارات الأميركي كاديلاك الفريق الحادي عشر ضمن بطولة العالم لفورمولا واحد اعتبارا من عام 2026 كما أعلنت الشركة المالكة لفورمولا واحد.وقالت الشركة إنها توصلت إلى "اتفاق مبدئي" مع شركة جنرال موتورز (جي أم)، التي تمتلك كاديلاك، لدعم جلب فريق إلى الحلبة.

واضافت "استمر الحوار بين فورمولا واحد مع جنرال موتورز وشركائها فيما يتعلق بإمكانية الدخول بعد التقييم التجاري والقرار الذي اتخذته فورمولا واحد في كانون الثاني/يناير 2024".

وتابعت في بيان "على مدار هذا العام، حققت جي أم إنجازات تشغيلية وأوضحت التزامها بالعلامة التجارية للفريق الحادي عشر جنرال موتورز/ كاديلاك، على ان تدخل جنرال موتورز كمورد للمحركات في وقت لاحق".

ومن المتوقع أن يتم تزويد السيارات محركات بواسطة شركة فيراري قبل أن تقوم بتطوير محركاتها الخاصة. وأعلنت جنرال موتورز أنها سجلت لدى الاتحاد الدولي للسيارات لتصبح شركة مصنعة لمحركات فورمولا واحد اعتبارا من عام 2028.